"L'Udinese di Tudor è già sotto esame" è il titolo del Messaggero del lunedì in edicola oggi. Nessun ultimatum a Igor Tudor da parte della società friulana ma il tecnico è già sotto esame. Nonostante il terzo ko di fila in quattro partite, l'allenatore non sembra essere in discussione ma deve darsi una mossa. "Udinese penultima, a Verona deve scalare la classifica". La società ha però chiesto all'allenatore di trovare i correttivi per portare a casa da Verona, altrimenti, in caso di risultato negativo, potrebbe arrivare l'ultimatum al tecnico.