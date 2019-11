"Riscatto Udinese": così il Messaggero del lunedì in prima pagina. Riscatto dei friulani che, senza allenatore (esonerato Tudor, in panchina il vice Gotti, che non ha intenzione di restare alla guida della formazione bianconera) sbancano Marassi, vincendo per 1-3. Torna il sorriso in casa friulana, grazie alle reti di un ritrovato De Paul, Sema e Lasagna.