"Soliti errori. Udinese ko a Firenze": così il Messaggero del lunedì in edicola oggi. Titolo in prima pagina dedicato alla sconfitta degli uomini di Igor Tudor in casa della Fiorentina, nel lunch match del Franchi. Friulani che avevano trovato il gol con Nestorovski, poi annullato per un tocco di mano di Ekong e sconfitti da un colpo di testa di Milenkovic su azione d'angolo.