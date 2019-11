"Prima in vantaggio, poi tre errori fatali, Udinese al tappeto": così il Messaggero del lunedì in edicola oggi. Udinese ko in casa della Sampdoria dopo essere andata in vantaggio con Nestorovski. Un gran calcio di punizione di Manolo Gabbiadini allo scadere del primo tempo ha permesso alla Samp di trovare il pari, poi nella ripresa espulso Jajalo, friulani in 10. Decisivo il 2-1 di Gaston Ramirez, su rigore, al 75'.