© foto di Simone Bernabei

Spazio al calcio sulla prima de Il Messaggero che titola, in vista delle gare di questa sera: "Roma per ripartire, Lazio a Ferrara: occasioni Champions". I giallorossi affronteranno la Fiorentina, altra squadra non propriamente in forma, e proveranno a tornare sulla retta via per sognare l'accesso in Champions. Chi crede alla qualificazione è anche la Lazio che sarà impegnata sul difficile campo della SPAL dopo la trasferta contro l'Inter.