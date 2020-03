Messaggero Veneto: "Altri giocatori positivi al test, ma l'UEFA non si ferma"

"Altri giocatori positivi al test, ma l'UEFA non si ferma". Il Messaggero Veneto analizza così il momento del mondo del calcio, ai tempi del Coronavirus Covid-19. Rugani e Gabbiadini in Italia, ma primi contagi anche all'estero. Nonostante tutto, ieri in campo l'Europa League. L'UEFA non ha ancora preso una decisione. Martedì prossimo la riunione che dovrebbe sancire lo stop alle coppe europee e il rinvio di Euro 2020.