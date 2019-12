Messaggero Veneto, Causio: "Udinese, con la Juve per provarci"

"Udinese, con la Juve per provarci ma non fidarti della assenze di Sarri": così Franco Causio al Messaggero Veneto in vista di Juventus-Udinese. Il Barone gioca d'anticipo e racconta le sue sensazioni in vista della gara di domenica prossima. Ex Juve e Udinese, Causio ha invitato i friulani a non tirare i remi in barca: "Non c'è mai nulla di scontato e le partite si giocano sul campo non sui giornali. Non è neanche vero che l'Udinese non ha nulla da perdere, invece credo che la squadra di Gotti debba andare bella compatta, chiusa e pronta a ripartire come fatto col Napoli, e così facendo potrà fare anche bella figura".