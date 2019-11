Maurizio Domizzi, ex difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni del Messaggero Veneto in edicola oggi. L'ex calciatore dei friulani si è sbilanciato in vista della sfida con la SPAL: "L'unico dubbio riguarda il fatto che Marino ha già lavorato a Udine e non so quanto la proprietà voglia puntare su un tecnico che ha già avuto. A Udine sono passati marpioni come Iachini, Delneri e Colantino, giovani come Velazquez e Oddo, ora credo che la scelta cadrà su un profilo estremo: Zenga o Marino, appunto. SPAL? Una vittoria permetterebbe all' Udinese di allungare sensibilmente in classifica".