"Gli anni '10 dei bianconeri: quella rete di Totò e i 7 gol al Palermo. Le gioie dell'Udinese": così il Messaggero Veneto in edicola oggi. Focus sul decennio dei bianconeri friulani. Dai gol di Di Natale alle magie di Sanchez e Handanovic. I primi tre anni del decennio che sta per concludersi sono stati uno spettacolo assoluto che ha permesso all'Udinese di essere nella top ten per i punti raccolti in serie A nell'ultimo decennio (492).