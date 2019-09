© foto di WilMan

Il Messaggero Veneto, nell'edizione di Udine del lunedì, dà spazio a un grande ex bianconero. Nel taglio basso, in prima pagina, si legge: "Guidolin ci crede: 'L'Udinese ha personalità, si salverà presto'. L'ex tecnico era a San Siro. Francesco Guidolin ha visto una Udinese tosta, molto fisica, ben organizzata da Tudor. Peccato solo per l'espulsione di De Paul".