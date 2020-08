Messaggero Veneto: "I consigli di Totò: nella nuova Udinese in attacco deve restare Lasagna"

"I consigli di Totò: nella nuova Udinese in attacco deve restare Lasagna". Così in taglio basso il Messaggero Veneto, che ha intervistato in esclusiva Antonio Di Natale, grande ex dell'Udinese. Secondo la bandiera dei friulani, il progetto bianconero deve ripartire da Kevin Lasagna, protagonista di un ottimo finale di stagione.