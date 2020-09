Messaggero Veneto: "Il futuro dell'Udinese appeso a De Paul e Lasagna"

"Il futuro dell'Udinese appeso a De Paul e Lasagna" scrive il Messaggero Veneto in prima pagina, quest'oggi. I friulani attendisti sul mercato, molto dipenderà dalle eventuali cessioni di Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna. Movimenti all'estero per il centrocampista argentino, valzer delle punte in Italia invece per la punta.