© foto di WilMan

Una buona notizia per i tifosi del Pordenone, costretti in questo campionato di Serie B a seguire la propria squadra in quel di Udine per le gare interne ufficiali. Quest'oggi, infatti, i ramarri disputeranno un test match con la Primavera del Venezia nel loro vecchio (e si spera a breve anche nuovo) stadio: "Amichevole al Bottecchia. Il Pordenone torna a casa", la titolazione scelta dal Messaggero Veneto nel taglio alto della prima pagina odierna.