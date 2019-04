© foto di Simone Bernabei

"L'aquila del Friuli porta bene all'Udinese", titola stamattina il Messaggero Veneto in prima pagina sopra una foto della bella coreografia inscenata ieri alla Dacia Arena. L'Udinese di Tudor, in campo, ha vinto la fondamentale sfida salvezza contro l'Empoli e fatto un passo in avanti a livello di classifica.