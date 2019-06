Messaggero Veneto: "L'Udinese da 25 anni in A"

© foto di stefano tedeschi

In taglio alto dell'edizione odierna de Il Messaggero Veneto trova spazio l'Udinese, con il seguente titolo: "Udinese da 25 anni in A, tutto cominciò con Zac". La prossima sarà la venticinquesima stagione consecutiva in massima serie per l'Udinese dei Pozzo, che arrivò in Serie A nella stagione 1995/1996 sotto la guida di Giovanni Galeone. Dalla stagione seguente sulla panchina friulana si sedette Alberto Zaccheroni, che portò i bianconeri nelle prime posizioni di classifica.