Messaggero Veneto: "L'Udinese lotta, ma non ha fortuna"

© foto di stefano tedeschi

L'Udinese di Igor Tudor è stata sconfitta nel finale dall'Atalanta grazie alle reti di De Roon e Pasalic, rimanendo così bloccata a quota 33 in quartultima posizione, a sole 4 distanze dall'Empoli che ad oggi sarebbe retrocesso. Così il Messaggero Veneto titola: "L'Udinese lotta, ma non ha fortuna", continuando con "Resta tanto amaro in bocca. Vince l'Atalanta e all'Udinese restano le briciole dopo aver lottato a lungo". Ora per i veneti la difficile sfida all'Inter, impegnata nella lotta per la Champions League.