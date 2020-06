Messaggero Veneto: "L'Udinese riparte col piede sbagliato e la paura aumenta"

vedi letture

"L'Udinese riparte col piede sbagliato e la paura aumenta". Questo il titolo in prima pagina sul Messaggero Veneto in edicola stamani in riferimento alla sconfitta dei friulani. I bianconeri perdono di misura sul campo del Torino e adesso rischiano di essere inglobati nella lotta per non retrocedere. Attualmente la classifica narra +3 dalla zona retrocessione.