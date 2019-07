Messaggero Veneto: "L'Udinese riparte dal Friuli con il Milan"

Si prevede un inizio di campionato piuttosto caldo per l'Udinese. Il Messaggero Veneto parla in prima pagina del calendario dei friulani, con questo titolo: "L'Udinese riparte dal Friuli con il Milan". Inizio subito impegnativo dunque, seppur tra le mura amiche, per i ragazzi di Tudor. La seconda di campionato vedrà i friulani giocare ancora in casa, contro il Parma, mentre la prima trasferta sarà a Milano contro l'Inter, in occasione della terza giornata.