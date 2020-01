© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero Veneto titola oggi in prima pagina: "L'Udinese spreca cinque palle gol. Il Parma ringrazia". I friulani tornano dal Tardini con nulla in mano, dopo aver sprecato numerose occasioni clamorose, anche a tu per tu con il portiere crociato Sepe. Il Parma parte meglio nella prima frazione e trova due reti (Musso non irresistibile), per poi gestire nella ripresa. Crociati a 31 punti, Udinese ferma a 24.