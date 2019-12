Messaggero Veneto: "L'Udinese tenta il recupero in extremis di Sema"

"L Udinese tenta di recuperare Sema: speranze legate agli ultimi due provini": così il Messaggero Veneto in edicola quest'oggi. I friulani proveranno a recuperare Ken Sema per la sfida contro il Napoli. Lo svedese è ko dallo scorso 18 novembre, quando alla gioia per la titolarità in nazionale fece seguito il rammarico per la distrazione al flessore rimediata. Gli ultimi due provini saranno decisivi.