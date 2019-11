Il Messaggero Veneto oggi in edicola dedica uno spazio alle parole del dirigente dell'Udinese Pierpaolo Marino. "De Paul all'Inter? Non penso a gennaio" le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica dell'Udinese. Marino, ai microfoni di Radio 24, ha poi aggiunto: "A gennaio avremmo delle difficoltà, ma l'Udinese è una società che non può trattenere giocatori davanti ad offerte di club importanti".