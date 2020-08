Messaggero Veneto: "Steso il Sassuolo: l'Udinese chiude con vittoria e sorrisi"

vedi letture

In prima pagina su Messaggero Veneto in edicola quest'oggi c'è spazio per il successo di ieri dell'Udinese sul Sassuolo: "Steso il Sassuolo: l'Udinese chiude con vittoria e sorrisi". Terzo risultato pieno nelle ultime quattro gare per i friulani, che concludono con un ultimo acuto il loro campionato: gli uomini di Gotti si attestano al tredicesimo posto, a quota quarantacinque punti.