Spazio alla storica prima volta del Pordenone in Serie B sul Messaggero Veneto che di spalla titola: “Pordenone a segno tre volte. Un debutto da favola in Serie B” con la foto dell’esultanza dei neroverdi contro il più quotato Frosinone. “Pobega, due gol e tanta qualità” è invece il titolo delle pagelle con la sottolineatura per la prestazione del centrocampista scuola Milan. “File ai botteghini e festa sugli spalti” invece il titolo del pezzo che analizza come i tifosi hanno vissuto questo debutto.