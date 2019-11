Nelle pagine interne del Messaggero Veneto c'è spazio per l'Udinese e per Rodrigo De Paul, il fuoriclasse dei friulani che non ingrana. "De Paul, la Nazionale e la corte dell'Inter: troppe distrazioni per i gusti dell'Udinese" scrive il quotidiano in edicola oggi. Con l'Argentina gioca e convince, con l'Udinese va a sprazzi. Conte lo vorrebbe a gennaio ma Pozzo rinvia tutto a giugno.