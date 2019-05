"Non serve più aspettare: la matematica salva l'Udinese". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Messaggero Veneto. I friulani hanno battuto 3-2 la Spal nell'anticipo del sabato pomeriggio con il gol in avvio di Samir e la doppietta realizzata da Stefano Okaka. La squadra di Tudor ha conquistato l'aritmetica permanenza nel massimo campionato.