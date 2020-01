"Udinese, tre punti d'oro a Lecce con una magia di De Paul all'88'": titola così il Messaggero Veneto in edicola quest'oggi. I friulani passano al Via del Mare con un gran gol della loro stella: numero in area di Rodrigo De Paul e 3 punti conquistati. L'Udinese è tredicesima adesso, ha sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione e la prossima domenica riceve il Sassuolo.