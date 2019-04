© foto di Simone Lorini

Vincere per blindare la salvezza, approfittando del passo falso dell'Empoli. L'Udinese, questa sera, andrà a far visita all'Atalanta. Un posticipo importante non solo per le ambizioni Champions dei bergamaschi ma anche per le possibilità di salvezza dei friulani, attualmente quattro punti sopra il terzultimo posto occupato dagli azzurri toscani. Per questo il Messaggero Veneto, nell'edizione di Udine, nel riquadro in prima pagina dedicato ai bianconeri, titola: "L'Udinese a Bergamo a caccia di punti".