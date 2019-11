© foto di Wilman

Momento delicatissimo per l'Udinese, reduce da due pesantissime sconfitte (undici gol al passivo fra Atalanta e Roma). I friulani sono alle prese con il cambio in panchina. Operazione non facile, visti i tempi ristretti causa turno infrasettimanale. E il Messaggero Veneto, nella prima pagina odierna, titola così sulla questione: "Tudor esonerato, casting per il mister. E domani si va a Genova".