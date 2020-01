"Udinese oggi a Lecce: è già scontro salvezza": così il Messaggero Veneto in prima pagina. Delicato scontro diretto tra i friulani e il Lecce quest'oggi al Via del Mare. Solo 4 punti (4 pareggi) in 8 incontri, dunque mai una vittoria interna per Liverani e i suoi. I numeri parlano chiaro: 14 punti conquistati in casa, 4 in trasferta. L' Udinese con la valigia non ha reso quanto tra le mura amiche.