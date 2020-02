Messaggero Veneto: "Udinese, De Paul salva la patria allo scadere"

"De Paul salva la patria all'ultimo minuto": così il Messaggero Veneto in edicola quest'oggi. Pari nel recupero per l'Udinese di mister Gotti che non si arrende e porta a casa un punto prezioso nello scontro diretto con il Brescia. Il gol di Bisoli al minuto 81 illude i padroni di casa, Rodrigo De Paul in pieno recupero, salva l'Udinese.