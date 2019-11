Messaggero Veneto: "Udinese, Donadoni ko in Cina: può liberarsi"

"Donadoni retrocede in Cina: può liberarsi": così il Messaggero Veneto nella sua sezione sportiva. Dopo l'Uomo Ragno (Zenga), dopo Top Gun (Ballardini), c'è spazio anche per Osso, come lo chiamavano a Milanello, quando era di rossonero vestito. Lo Shenzen è retrocesso, Donadoni potrebbe andare via dalla Cina. Si aggiunge anche il suo nome alla lunga lista dei pretendenti alla panchina dei friulani.