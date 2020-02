Messaggero Veneto: "Udinese-Fiorentina non slitta. La Lega ufficializza le porte chiuse"

"Udinese-Fiorentina non slitta a lunedì. La Lega serie A ufficializza le porte chiuse": così il Messaggero Veneto nella sua sezione sportiva. Il club friulano ha spinto fino a ieri per un rinvio che permettesse di avere a disposizione i tifosi alla Dacia Arena, visto che i Viola non si opponevano, ma non c'è stato nulla da fare. La gara tra Udinese e Fiorentina si giocherà a porte chiuse, domenica.