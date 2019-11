Il Messaggero Veneto in edicola quest'oggi dedica ampio spazio all'attuale allenatore dell'Udinese Luca Gotti, tecnico ad interim che non vorrebbe restare a capo della prima squadra. "Gotti, storia di un 'normal one'" è il titolo scelto dal quotidiano. Figlio di Dino, osservatore di Inter e Milan, ha patito le delusioni da titolare con Treviso e Triestina. Due lauree (scienze motorie e pedagogia) è diventato un secondo di livello con Donadoni e Sarri.