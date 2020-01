"Sorpassato Tudor. Gotti viaggia a ritmo salvezza": questa l'analisi del Messaggero Veneto in edicola oggi. L'Udinese ha vinto a Lecce e ha un buon margine di sicurezza sulla zona retrocessione. I bianconeri affronteranno il Sassuolo domenica prossima all'ora di pranzo, altro scontro importante in chiave salvezza. Undici punti in otto partite e non teniamo conto di quella vinta con il Torino quando Igor Tudor era squalificato. Luca Gotti, grazie alle due vittorie di fila consecutive con Cagliari e Lecce ha sorpassato il suo predecessore a livello di media punti.