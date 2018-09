Messaggero Veneto: "Udinese, il cuore non basta"

"Udinese, il cuore non basta. Rimonta mancata con la Lazio" è l'apertura del Messaggero Veneto dopo il ko dei bianconeri 1-2 alla Dacia Arena. Secondo ko per la squadra di Julio Velazquez dopo quello di Firenze dello scorso 2 settembre. I friulani ora sono undicesimi in classifica con 8 punti e attesi domenica contro il Bologna.