Sull'edizione del Messaggero Veneto di oggi, in prima pagina si parla anche di Udinese. "Quegli incroci pericolosi tra Champions e salvezza" è il titolo di oggi, ed è il riferimento all'intenso programma di questa giornata di campionato, nel quale la squadra friulana ha strappato un buon pareggio all'Inter. Allo stesso modo lo ha fatto anche il Genoa, contro la Roma, mentre si è in attesa di Milan-Bologna, posticipo del lunedì. Per l'Udinese comunque è un punto vitale, anche in vista di un calendario sulla carta più semplice di quello dell'Empoli.