"L'Anticorruzione avvia un'indagine sul progetto del nuovo stadio Friuli": questa l'apertura del Messaggero Veneto in edicola oggi. L’autorità nazionale, scrive il quotidiano, ha avviato un procedimento di vigilanza sulla cittadella dello sport. Chiesti al Comune di Udine i documenti per valutare le ricadute economico finanziarie. L’autorità nazionale anticorruzione ha avviato un’indagine per fare luce sul progetto dello stadio 2.0, quello che prevede un ulteriore sviluppo dell’impianto di piazzale Argentina, destinato a trasformasi in una cittadella dello sport e del tempo libero di oltre 18 mila metri quadrati di superficie.