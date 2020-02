vedi letture

Messaggero Veneto: "Udinese, ora la paura fa più di novanta"

"Udinese, ora la paura fa più di novanta" scrive il Messaggero Veneto in edicola oggi. Dopo la rete al minuto numero 91 siglata a Bologna da Palacio, in casa Udinese si può dire: la paura fa più di novanta. Altri punti persi dopo il 90' per la formazione allenata da Luca Gotti: nel girone di ritorno sono già 3. "Abbiamo pagato l'importanza dei tre punti: è stata condizionante, perché abbiamo pensato solo a difendere il nostro fortino per portare a casa la nostra vittoria" le parole del tecnico.