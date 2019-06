Messaggero Veneto: "Udinese-Pradè: manca la firma per la conferma"

© foto di stefano tedeschi

In taglio laterale del Messaggero Veneto oggi in edicola trova spazio anche il mercato dell'Udinese, così titolato: "Udinese-Pradè: manca la firma per la conferma del manager". Il presidente Pozzo vorrebbe confermare Daniele Pradè come direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ma tra la società friulana ed il manager si è inserito Ferreo, presidente della Sampdoria, che lo vorrebbe portare a Genova.