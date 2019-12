Messaggero Veneto: "Udinese, tra i dubbi di Gotti avanza Pussetto"

"Tra i dubbi di Gotti, avanza in attacco la soluzione Pussetto": così il Messaggero Veneto nella sua sezione sportiva. Alcuni ballottaggi potrebbero cambiare volto alla squadra bianconera. Serna può giocare ma non ha più di un'ora. In attacco possibile chance dal 1' minuto per l'argentino Pussetto.