Metro apre: "Una Caporetto laziale. L'Inter aggancia il Napoli"

L'edizione romana di Metro di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Una Caporetto laziale. L'Inter aggancia il Napoli". Doppio Icardi e Brozovic: Lazio sconfitta per 3-0 all'Olimpico. I nerazzurri raggiungono gli azzurri al secondo posto e inseguono la Juventus. La squadra di Inzaghi continua ad avere problemi con le squadre sopra in classifica.