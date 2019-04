© foto di Simone Bernabei

Prima pagina di Metro edizione Torino dedicata a Massimiliano Allegri e alla sfida che la sua Juventus giocherà mercoledì alla Johan Cruyff Arena contro l'Ajax. "La testa all'Ajax", si legge come titolo di prima pagina. A catalizzare le attenzioni dell'antivigilia ci sono ovviamente le condizioni di Cristiano Ronaldo, in miglioramento ma non ancora certo del completo recupero in vista del match.