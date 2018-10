Metro-Roma: "Che peccato. Impresa sfiorata a Napoli"

Antonio Conte e il Real Madrid, prove di avvicinamento. L’allenatore si trova a Londra, dove sta risolvendo le vicende burocratiche con il Chelsea e la questione legata alla buonuscita. Sono ore importanti e per le 19 è previsto il Consiglio d’Amministrazione in casa Real Madrid....

TMW - Conte a Londra, incontro con il Chelsea. Real in attesa: le ultime

Napoli, pochi spettatori per la Roma: meno di 30 mila per il big match

Napoli, Ghoulam convocato ma ancora ai box: un mese per il campo

Samp, Giampaolo: "Non voglio concedere alibi alla mia squadra"

Milan, distorsione alla caviglia per Calabria

Sampdoria, Saponara: "Segnare e non vincere. Gioia e amarezza"

Oggi in TV, il posticipo di A: stasera Lazio-Inter

Di Caro sulla Gazzetta: "Gattuso come Sandokan, la tigre è viva"

Repubblica e la Serie A: via al progetto tv della Lega dal 2021

"Roma, che peccato". Lo scrive il free-press Metro nella sua edizione romana di oggi. I giallorossi sfiorano l'impresa a Napoli poi è pareggio all'ultimo minuto. Stasera in campo Lazio e Inter.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy