Metro-Roma: "La Lazio torna implacabile, poker alla Spal"

Classifiche a confronto dopo 11 giornata di Serie A. La Juventus, che ha conquistato fino a questo momento dieci vittorie e un pareggio, ha tre punti in più rispetto a un anno fa. Saldo che sorride al Milan, reduce da tre vittorie consecutive in campionato: +5. Negativo, invece, quello...

Torino, Sirigu para-rigori: nessuno meglio di lui in Europa

Milan, Higuain fuori per precauzione? Domenica prossima c'è la Juventus

Fiorentina, Veretout: "Volevamo più di un punto ma è come un augurio"

Crosetti su Repubblica: "Milan in un tempo nuovo, oltre la sua misura"

Roma in partenza per la Russia. Con Manolas ma senza De Rossi

Caputi sul Messaggero: "Il calcio non torni indietro per l'Orsato di turno"

Genova per Capitale dello Sport 2023: Genoa e Samp in prima fila

Da Buffon a Mourinho e Pogba: la Champions riporta in Italia tanti ex

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy