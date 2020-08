MilanNews - C'è il patto con Rebic, che potrebbe favorire anche l'affare Milenkovic-Paquetà

vedi letture

Interessante approfondimento sulle colonne di 'MilanNews' in merito al futuro di Ante Rebic, attaccante croato arrivato la scorsa estate al Milan in uno scambio con André Silva con la formula del prestito biennale. La Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita e per aggirare il problema il Milan sta valutando due soluzioni. Questa la prima: "Eintracht e Milan non avrebbero voluto versare alcuna quota cash nella doppia operazione, desiderio reso più complicato a causa della clausola pro Fiorentina. I viola non vogliono rinunciare ad un guadagno che "meriterebbero", figlio dell'operazione messa in piedi nell'estate 2017 (in prestito con obbligo) e chiusa nel 2018 a titolo definitivo. Il club toscano, tuttavia, sa di non poter tirare troppo la corda, perché le possibilità perché questa clausola venga aggirata sono molteplici. La prima, della quale si è già accennato, è di un rinnovo dei due calciatori per un anno e conseguente prolungamento del prestito: questa soluzione posticiperebbe il "problema" e farebbe sì che il valore a bilancio di André Silva si abbassi ulteriormente, permettendo che lo scambio alla pari possa realizzarsi per una cifra più bassa, con conseguente incasso inferiore per i viola. I due club potrebbero addirittura rinnovare i prestiti per un altro anno senza rinnovi, facendo arrivare entrambi i giocatori in scadenza: non ci sarebbero plusvalenze di sorta, ma a quel punto la Fiorentina incasserebbe zero".

La seconda soluzione, invece, prevede una trattativa 'allargata' con la Fiorentina: "Riguarderebbe anche Milenkovic, giocatore che piace al Milan e che ha lo stesso agente di Rebic. Al Milan il ragazzo piace parecchio, ma non sarebbe disposto ad accontentare le attuali richieste dei toscani (40 milioni di euro), volendo invece scambiarlo con Paquetà, calciatore che interessa da tempo ai toscani. Se però i rossoneri si impegnassero a pagare il croato già quest'estate, valutandolo di più rispetto ad André Silva per evitare che l'Eintracht debba versare soldi propri alla Fiorentina, i viola potrebbero fare un passo indietro sul centrale classe '97, magari accettando lo scambio alla pari con Paquetà. Questa soluzione farebbe comodo a tutti e tre i club: il Milan avrebbe Rebic e Milenkovic per André Silva, Paquetà e circa 15 milioni di euro".