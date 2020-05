MilanNews - La sforbiciata del 2020: 50 mln di tagli, senza considerare Ibra e Gigio

Interessante approfondimento di 'MilanNews.it' in merito alla politica aziendale del Milan, che negli ultimi mesi ha abbassato in maniera decisa il suo monte-ingaggi per arginare le perdite e per avere maggiore margine di manovra nella prossima finestra di calciomercato. "Già a gennaio - si legge - il club rossonero ha dato una sforbiciata importante al monte ingaggi, cedendo Piatek, prestando Caldara, Suso, Reina e Rodriguez. Rodriguez e Reina rientreranno alla base ma con buona probabilità ripartiranno nuovamente. Tutti questi trasferimenti hanno liberato (e libereranno) il bilancio milanista di circa 24 milioni lordi, i quali aggiunti a quanto risparmiato dalle scadenze (Biglia e Bonaventura) e dalle possibili cessioni (Kessiè, Musacchio, Paquetà) garantirebbe una riduzione potenziale di 50 milioni".

Discorso a parte per Ibrahimovic e Donnarumma. Il primo è in scadenza di contratto e il Milan non ha ancora deciso se rinnovare o meno il contratto per un ulteriore stagione. Accordo in scadenza nel 2021 invece quello di Gigio Donnarumma, che in estate dovrà decidere se restare e rinnovare o andare via.