MilanNews.it: "Correa vuole i rossoneri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una delicata trattativa di mercato occupa l'apertura odierna di MilanNews.it. La notizia raccolta dai colleghi di fede rossonera è la seguente: "Correa vuole il Milan: l'argentino lo ha ribadito anche oggi alla dirigenza dell'Atletico Madrid". Nel pezzo si legge: "La volontà dell'attaccante argentino è chiara, ora tocca alle due società arrivare ad un accordo e soddisfare il desiderio del giocatore sudamericano che si è promesso al Milan già da diverso tempo. Nelle ultime ore, la trattativa tra i rossoneri e l'Atletico Madrid sembra essersi sbloccata, anche se per ora non c'è ancora un accordo definitivo, soprattutto per quel che riguarda i bonus".