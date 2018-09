Mundo Deportivo: "Barça da record, mai così bene dal 1960"

L’edizione odierna del Mundo Deportivo dedica la propria apertura in prima pagina al Barcellona, che l’altro ieri ha cominciato con uno straordinario 4-0 al PSV. “Barça da record”, titola il quotidiano. Con Messi e Dembelé in grande spolvero, la squadra culé ottiene il miglior avvio dal 1960. Record anche per Messi che arriva a 14 Champions consecutive in gol con il miglior risultato storico.