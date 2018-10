Mundo Deportivo e la priorità del Barcellona: "Rinnovare Messi"

"Rinnovare il contratto a Messi". Titola così in prima pagina Mundo Deportivo, che si concentra sul prolungamento di Leo Messi e ne parla come una priorità per il Barcellona, che starebbe studiando un modo per ampliare l'accordo con la stella argentina fino al 2020. Al momento la Pulga ha una clausola secondo la quale potrebbe liberarsi nel 2020, a patto che non vada in un top club.