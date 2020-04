Mundo Deportivo intervista Rakitic: "Barcellona, non sono un sacco di patate"

vedi letture

Bella intervista realizzata al centrocampista croato Ivan Rakitic questa mattina dal quotidiano catalano 'Mundo Deportivo'. Legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2021, il calciatore classe '88 sul suo futuro è stato piuttosto chiaro: "Sarò io a deciderlo. Non sono un sacco di patate".

Nell'intervista, Rakitic ha dichiarato di esser pronto a onorare fino alla fine il suo contratto, ma se il Barcellona in estate deciderà di cederlo vorrà sedersi attorno a un tavolo e decidere in prima persona la nuova destinazione. "Voglio giocare in un club dove sono amato e considerato e dove la mia famiglia stia bene".

Rakitic, in caso di addio al Barcellona, ha poi chiaramente indicato il club in cui gli piacerebbe proseguire la sua carriera: "Ho un affetto speciale per Siviglia e ho sempre detto che sarebbe stato un grande sogno indossare di nuovo quella maglietta. Ma non dipende da me: Monchi e tutti a Siviglia hanno il mio telefono, non mi hanno ancora chiamato e recentemente è stato anche il mio compleanno... (ride, ndr). Di questo mio sentimento, è un qualcosa che tutti sanno".